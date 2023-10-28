Suat Kılıç: Netanyahu uluslararası mahkemelerde yargılanacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını soykırım suçu olarak nitelendirdi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Havadan yağdırılan fosfor bombalarını kullanmak bir savaş suçudur. Netanyahu'nun uluslararası mahkemelerde yargılanacağı günler yakındır." dedi.

Kılıç, partisinin Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Abdulgani Altınışık ve partililerle bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kılıç, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının soykırım suçu olduğunu belirtti.

Kılıç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun soykırım suçu gereği uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini söyledi.

Gazze'deki insanların üzerine 12 bin ton bomba yağdırılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Havadan yağdırılan fosfor bombalarını kullanmak bir savaş suçudur. Netanyahu'nun uluslararası mahkemelerde yargılanacağı günler yakındır. Bizler o günleri göreceğiz. İşbirlikçileri de aynı mahkemelerde aynı hükümlerle yargılanacaktır. Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Biz, bize düşeni yapmakla mükellefiz. İslam dünyası ve bu ülkelerin liderleri İsrail'e karşı harekete geçmeye, uluslararası toplumu hareketlendirmeye mecburdur. Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı petrol vanalarını kapatmayı, doğal gaz üretimini kısıtlamayı gündemine almadı. BM Güvenlik Konseyine karşı insanlık itimadını kaybettiğinde, güven tümüyle yok olduğunda, uluslararası bu kurumlar anlamını kaybedecek. O zaman dünyanın hiçbir yerinde hiçbir katliamı durduracak organize gücü bulamayacak."

Bir gazetecinin, yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacaklarıyla ilgili sorusu üzerine Kılıç, seçime kendi adayları ve logoları ile katılacaklarını söyledi.