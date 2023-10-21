Suat Kılıç: Gazze'de İsrail'in sivil Filistin halkına karşı soykırımı vardır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " Gazze'de İsrail'in Hamas'a karşı meşru savunması yoktur. Gazze'de İsrail'in sivil Filistin halkına karşı soykırımı vardır." dedi.

Adana'da esnaf gezisinde bulunan Kılıç, daha sonra bir otelde gazetecilerle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Kılıç, şöyle konuştu:

"Gazze'de İsrail'in Hamas'a karşı meşru savunması yoktur. Gazze'de İsrail'in sivil Filistin halkına karşı soykırımı vardır. İsrail'de işlenen savaş suçudur. İnsanlığa karşı suçtur ve soykırım suçudur. Hem savaş suçu, hem insanlığa karşı suç, hem de soykırım suçu, uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektiren bir durumdur."

Bir gazetecinin yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacaklarıyla ilgili sorusuna Kılıç, "Adana ve ilçelerinde yerel seçimlere Yeniden Refah Partisi olarak tek başımıza gireceğiz. Şu an Yeniden Refah Partisine bir ittifak teklifi vaki olmuş değil. Sadece Adana için değil, diğer illerimizle alakalı da olmuş değil. Nihayetinde biz partimizin gücünü görmeyi, seçmen desteğini ölçmeyi, sandığa kendi bayrağımızla, adaylarımızla gitmeyi ve sonucunu da buna göre almayı tercih ediyoruz." yanıtını verdi.