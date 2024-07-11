Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "En düşük emekli aylığı yükseltilmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Diğer tüm emeklilerin maaşları da orantılı olarak buradan yukarıya doğru kademeli olarak yükseltilmelidir. Sadece en düşük emekli maaşını yükseltmek bütün emeklileri en düşük emekli maaşı ile geçirmeye mahküm etmekten başka bir şey değildir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıç, Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu yıl dönümünü anımsatarak, "8 bin 372 sivil insan dünyanın gözleri önünde Sırplar tarafından katledildi. Birleşmiş Milletlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin gözü önünde medeniyetin beşiği olarak belirtilen Avrupa'da, Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, İngiltere'nin gözleri önünde 8 bin 372 iki sivil hunharca katledildi. Aynı senaryo bugün Gazze'de sahneleniyorlar. Yine ABD gözcü, Birleşmiş Milletler sözcü, İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa Birliği üyesi ülkeler alkışçısı olarak Gazze'de benzer bir soykırımı tırmandırmaya devam ediyor. Gerek Srebrenitsa gerekse Gazze'de hayatını kaybeden masumlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vesileyle merhum Aliya İzzetbegoviç'i de rahmetle anıyorum. Balkanların Bilge Kralı İzzet Begoviç bütün bu yaşananlarla ilgili olarak tarihe şu cümleyle not düşmüştü. 'Soykırımı unutmayın çünkü unutulan her soykırım yeniden tekrarlanır'. Yine bu vesileyle birlikte Milli Görüşümüzün kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı da Bosna'ya ve Bosna'da yaşananlara kayıtsız kalmadığından dolayı Bosna halkına dünyadan uzanan ilk yardım elinin sahibi olduğundan dolayı hem şansını hem davasını hem de Anadolu insanını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Bosna'nın yardımına koştuğundan dolayı bir kere daha rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyoruz" diye konuştu.

Kılıç, DİSK-AR'ın haziran ayı tespitlerine göre 10 milyon 31 bin vatandaşın geniş tanımlı işsizlik kapsamında işsiz olduğunu ifade ederek, "Uzun bir aradan sonra ilk defa işsiz insan sayısı Türkiye'de 10 milyon rakamını aşmış bulunmaktadır. Bu rakam aynı zamanda Türkiye'nin iş gücünün yüzde 25'ine karşılık gelmektedir. 10 milyon insanımız ve çalışabilecek nüfusun yüzde 25'inden fazlası bugün Türkiye'de işsiz durumdadır. Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek başta olmak üzere ekonomi yönetimini bu rakamları görmeye, Türkiye'nin gerçeklerini fark etmeye davet ediyoruz. Bu rakamlara gözlerini kapayarak bu rakamları görmezlikten gelerek Türkiye'nin gerçek ekonomik verilerine gözünü, kulağına tıkayarak çözüm üretebilmeleri mümkün değildir. Ekonomi yönetimi bugün bir toplantı yapacak. Bu toplantıya iktidar partisi yetkilileri de katılacak. Gözümüz, kulağımız Külliye'de yapılacak olan bu toplantıdadır. Türkiye'de yıllık enflasyon, TÜİK'in açıkladığı rakam itibariyle yüzde 71,60. Enerji Bakanlığı'nın açıkladığı ve yürürlük kazanan elektrik zammı yüzde 38. Yüzde 38 elektrik zammı demek iğneden ipliğe her şeyi önümüzdeki ay daha yüksek zamlar gelecek. Enflasyon rakamı bu göstergenin altına düşmeyecek demektir. En düşük emekli aylığına düşürülen zam yüzde sıfır. Asgari ücret için düşürülen artış aynı şekilde yüzde sıfır. Maalesef Türkiye'de bu istatistikler ha yüzde 75 ha yüzde 45 diyen bir TÜİK Başkanı tarafından idare edilmektedir. Anlaşılır bir durum değil. Ekonomi yönetimini rakamları doğru görmeye, Türkiye'nin ekonomi gerçeklerini doğru bir mercekten izlemeye davet ediyoruz. Halkın enflasyonunu görebilmek için halkın arasına girmeleri lazımdır. Bugün Külliye'de emeklinin yüzünü güldürecek, bayram ettirecek bir açıklamanın çıkmasını bekliyoruz. En düşük emekli aylığını yükseltmek çözüm değildir. En düşük emekli aylığı yükseltilmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Diğer tüm emeklilerin maaşları da orantılı olarak buradan yukarıya doğru kademeli olarak yükseltilmelidir. Sadece en düşük emekli maaşını yükseltmek bütün emeklileri en düşük emekli maaşı ile geçirmeye mahküm etmekten başka bir şey değildir" dedi.

'AÇLIĞIN ALFABESİ, PARTİSİ, İDEOLOJİSİ YOKTUR'

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü; "Asgari ücret en düşük emekli maaşı ve diğer tüm düşük ücretlerle ilgili olan konularda muhalefet partilerinin söylem benzerliği içerisinde olması son derece doğal ve normal. Topumu yakından takip ediyoruz. Bu asgari ücretle geçinmek mümkün değil. Bu emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Yüzde 75'e yakın enflasyonun olduğu bir ülkede en düşük emekli aylığını ve asgari ücreti zamsız sürdürebilmek mümkün değil. Başta ekonomi yönetimi olmak üzere hükümet yetkililerinin tamamını adil, vicdani bir çözüm için ellerini taşın altına koymaya davet ediyoruz. 'Para yok' diyerek bu işten kurtulmak mümkün değil. Öte yandan muhalefetin her türlü siyasi zeminde olağan hukuki sınırlar içerisindeki tepkisini, tepkiselliğini destekliyoruz. Hükümetin sorunlara dikkatini uyandırabilmek için yapılacak olan sosyal ve toplumsal sivil girişimlerini destekliyoruz. Hangi partiden gelirse gelsin, hükümetin dikkatini sorunlara çekmek yönünde atılacak adımlar doğru adımlardır. Yer yer bu adımları biz de atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Emeklinin sesi olmak zorundayız. Asgari ücretlinin sesi olmak zorundayız. Açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan milyonların sesi olmak zorundayız. Açlığın alfabesi, partisi, ideolojisi yoktur. Açlık sınırının altında yaşayan herkesin meselesi hepimizin meselesidir" diye konuştu.