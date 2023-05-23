Suat Güner muhalefete tepki gösterdi: 'Vahşileşen bir güruh haline dönüştüler'

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, "Ayrımcı, kamplaştırıcı ve şiddeti körükleyen bir dil kullandılar. Vahşileşen bir güruh haline dönüştüler" dedi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, muhalefeti eleştirdi. Muhalefetin ayrımcı, kamplaştırıcı ve şiddeti körükleyen bir dil kullandığını ifade eden Başkan Güner, "Bunlar aslında milleti haftalar önce tehdit etmeye başladı. 'İşte geliyoruz, gelir gelmez hesap soracağız, bakın sizlere neler yapacağız, öfkemizden korkun, titreyen, bekleyin vb.' ifadelerle ayrımcı, kamplaştırıcı ve şiddeti körükleyen bir dil kullandılar. Vahşileşen bir güruh haline dönüştüler. Ne mutlu ki iktidara gelemediler, gelemeyecekler de" dedi.

Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllardır 'demokrasi, düşünce özgürlüğü, söz söyleme hürriyeti, insan hakları' gibi ifadeleri dillerinden düşürmüyorlardı. Ancak istedikleri olmayınca anayasa ile korunan bu kavramları bir tarafa bırakıyorlar. Millet iradesine saygı göstermiyorlar. Kendi parti ya da oluşumlarına oy vermeyen seçmenlere hakaret boyutunda cümleler sarf ediyorlar. Buna maalesef kalpleri kararmış şekilde afetzedelerimizi de eklediler. Tekraren söylüyorum; başaramayacaksınız. Milletimiz yine istikrardan yana taraf olacak; yerli, milli ve tam bağımsız bir ülke olma hedefi doğrultusunda kararını verecek. 28 Mayıs'ta büyük ve güçlü Türkiye zaferini kutlayacağız. Bizim iktidarımızda 21 yıldır olduğu gibi hiç kimse kaybetmeyecek" - BOLU