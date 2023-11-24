Stratejik İletişim Zirvesi'nde dezenformasyon ve iletişimin önemi vurgulandı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Ellafi, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde dezenformasyonla mücadele ve iletişimin önemini vurguladı. Zirvede ayrıca hibrit tehditlerin küresel mücadeledeki rolü ele alındı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Ellafi, stratejik iletişimin önemini vurgulayarak, "Her ne kadar dezenformasyon yapılırsa yapılsın, hakikat en güçlü şeydir ve en sonunda kazanan hakikat olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin (Stratcom Summit '23) bu yılki teması "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar, Güvenlik, Dayanışma" olarak belirlendi.

Zirveye konuşmacı olarak katılan Ellafi, bilgi çağından iletişim çağına geçildiğini vurgulayarak, "Dezenformasyonla mücadele etmek ve yalan haberlerle karşı karşıya kalmamak için iletişime önem vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki çatışmalarda ölü sayısının yüksekliğine dikkati çeken Ellafi, " Gazze'deki savaşta iletişimin büyük rolü oldu." dedi.

Ellafi, basın mensuplarının Gazze'de olan biteni anlatmasının önemine işaret ederek "Gazeteciler, iletişimin rolünü bize gösterdiler." ifadesini kullandı.

Gençlerin çoğunun siyasi haberleri sosyal medyada üzerinden takip ettiğini belirten Ellafi, bu platformlarda daha özgürce davranılabildiğini söyledi.

Ellafi, sosyal medya platformlarında hakikatin ve yalanların ortaya çıkabildiğini kaydederek, kişilerin birbirini iletişim yoluyla etkileyebildiğini, bunun da iletişim çağının gücünü gösterdiği anlattı.

Çatışmalarda iletişimin stratejik bir kavram olduğuna değinen Ellafi, krizlerle ilgili iletişim kurulması gerektiğini ifade etti.

Ellafi, iletişimle ilgili yeni terimlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, kamu kurumlarının stratejik planlamada belli kalıplar geliştirmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yerel ve ahlaki değerlere bağlılığın öneminin altını çizen Ellafi, dezenformasyona karşı dikkatli olmanın önemine değindi.

Ellafi, ülkesinin iletişimle ilgili düzenlediği programlara dikkati çekerek halkın bunlara ilgi gösterdiğini aktardı.

İletişim ve siyasetin iç içe olması gerektiğine işaret eden Ellafi, "Her ne kadar dezenformasyon yapılırsa yapılsın, hakikat en güçlü şeydir ve en sonunda kazanan hakikat olacaktır." dedi.

"Gri Alan: Kendimize Meydan Okumak"

TRT World Muhabiri ve Sunucusu Alican Ayanlar'ın moderatörlüğünü yaptığı "Gri Alan: Kendimize Meydan Okumak" başlıklı birebir sohbette de Global Persuasion Strategies Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Nancy Snow konuşmacı olarak yer aldı.

Snow, "dünya vatandaşlığı" kavramına işaret ederek, ülkelerin genellikle krizlerde askeri seçeneği tercih ettiğini ve iyi-kötü aktör ayrımının yapılamaz hale geldiğini dile getirdi.

Herkesin, olaylara dair farklı bir bakış açısı olduğunu kaydeden Snow, yaptığı konuşmada güvenilirlik ve hakikate odaklandığını ifade etti.

Geçmişte Amerikan geleneği ve etiği uyarınca, dürüstlüğün vurgulandığını belirten Snow, hibrit tehditlerin gerçekten güveni zedelediğine dikkati çekti.