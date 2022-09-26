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Stoltenberg ve von der Leyen Brüksel'de bir araya geldiNATO ve AB, işbirliği konusunda Ortak Deklarasyon yayınlamayı planlıyor

Politika Haberleri

- Stoltenberg ve von der Leyen Brüksel'de bir araya geldi NATO ve AB, işbirliği konusunda Ortak Deklarasyon yayınlamayı planlıyor NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

- Stoltenberg ve von der Leyen Brüksel'de bir araya geldi

NATO ve AB, işbirliği konusunda Ortak Deklarasyon yayınlamayı planlıyor

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. NATO ve AB, işbirliği konusunda Ortak Deklarasyon yayınlamayı planlıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Komisyonu binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden ortak açıklama yapan Stoltenberg ve von der Leyen, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Ukrayna'ya desteğin artırılmasını ele aldıklarını ifade ederek, "NATO-AB işbirliği güvenlik ve istikrara katkı sağlamaktadır. Bu nedenle ortaklığımızı ileriye götürmek için yeni bir Ortak Deklarasyon üzerinde anlaşmaya varma zamanının geldiğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Jens Stoltenberg Avrupa Birliği Belçika Brüksel Politika Güncel Haberler

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