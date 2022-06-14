Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yaptıkları görüşmenin ardından, gölde baş başa kayık gezisine çıktılar. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yaptıkları görüşmenin ardından, gölde baş başa kayık gezisine çıktılar. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç'in Södermanland kentinde bulunan Harpsund Malikanesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Stoltenberg ve Andersson, Harpsund Malikanesi'nin yanındaki Harpsundssjön Gölü'nde baş başa kayık gezisine çıktılar. Kayık gezisinde, kürekleri Stoltenberg'in çektiği görüldü. - STOCKHOLM İhlas Haber Ajansı / Politika Jens Stoltenberg İsveç Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.