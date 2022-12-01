Stoltenberg: 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sürpriz olmadı'

NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, Berlin Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sürpriz olmadı. NATO saldırıdan aylar önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığına ilişkin bilgiyi paylaşmıştı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, Almanya'nın başkenti Berlin'de Berlin Güvenlik Konferansı'na katıldı.

Stoltenberg konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Bükreş'te Ukrayna'ya desteklerinin süreceğine ilişkin verdiği sözü hatırlatarak, "Ukrayna halkının kahramanca direnişi ve NATO Müttefiklerinin eşi görülmemiş desteği sayesinde Ukrayna önemli kazanımlar elde etti. Ancak Rusya'yı da küçümsememek gerekiyor.

Rus füzeleri ve insansız hava araçları Ukrayna şehirlerine, sivillere ve kritik altyapıya zarar vermeye devam ediyor. Kış yaklaşırken insanların çok büyük acı çekmesine neden oluyor. Evet, desteğimizin bir bedeli var. Tüm dünya zor zamanlardan geçiyor. Ama bizim ödediğimiz bedel paradır. Ukraynalıların ödediği bedel ise kan. Otoriter rejimler gücün ödüllendirildiğini görürse hepimiz çok daha yüksek bir bedel öderiz. ve dünya hepimiz için daha tehlikeli bir dünya olur" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın işgalinin sürpriz olmadığını söyleyen Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürpriz olmadı.

Saldırıdan aylar önce NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığını gösteren bilgileri paylaştı. ve diplomatik bir çözüm bulmak için tüm çabalarımıza rağmen Putin kendi planlarını sürdürdü. NATO iyi hazırlanmıştı. Saldırıdan birkaç saat sonra savunma planlarımızı devreye soktuk. ve İttifak'ın doğu kısmına binlerce asker konuşlandırdı" dedi. - BERLİN