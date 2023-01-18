Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stoltenberg: "Demokrasinin zulmü ve baskıyı yendiğini kanıtlamamız gerekiyor"

Politika Haberleri

Stoltenberg: 'Demokrasinin zulmü ve baskıyı yendiğini kanıtlamamız gerekiyor'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, "Demokrasinin zulmü ve baskıyı yendiğini kanıtlamamız gerekiyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, "Demokrasinin zulmü ve baskıyı yendiğini kanıtlamamız gerekiyor" dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında geçtiğimiz pazartesi başlayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg WEF'teki konuşmasında bu hafta içerisinde Batılı ülkelerle Ukrayna'ya daha fazla silah desteği yapmak için görüşme gerçekleştireceklerini söyledi. Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun yarın ve cuma günü Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde toplanacağını belirten Stoltenberg, "Buradaki ana mesaj şu olacak: daha fazla destek, daha ağır ve daha modern silahlar. Bu, değerlerimiz için bir mücadele. Bu bir demokrasi mücadelesi. Demokrasinin zulmü ve baskıyı yendiğini kanıtlamamız gerekiyor" dedi.

Ukrayna'ya uzun vadede daha fazla teçhizat tedarik etmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakere masasına oturmak için yardımcı olacağının da altını çizen Stoltenberg, "Rusya'yı hafife almanın çok tehlikeli olduğu" uyarısında bulunarak barışa giden yolun bir an önce bulunması gerektiğini ifade etti. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Jens Stoltenberg İsviçre Ukrayna Dünya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title