STK ve dernekler Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

STK ve dernekler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, Cumhuriyet'in temel değerlerine ve kadınların gücüne olan inançlarını vurguladı.

STK ve dernekler yaptıkları açıklamalarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Esra Bezircioğlu, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet'in temel değerlerine, akıl ve bilime sımsıkı sarılarak yola devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"100. yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti'nin hamurunda kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu çağdaş uygarlık hedefi ve onun kadınların gücüne, potansiyeline ve yapabileceklerine olan inancı bulunuyor. Genç Cumhuriyet bu inanç ve şevkle kadınların üzerindeki zincirleri kırdı.

Onlar için toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolu açtı. Bu ülkenin kadınları yüz yıldır bu yolda yürüyor, yasal haklarını hayata geçirmek ve her alanda erkeklerle eşit koşullarda temsil edilmek için mücadelesini sürdürüyor. Bu yolda geriye dönmek veya elde edilen kazanımlardan vazgeçmek söz konusu değildir."

"21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşeni yapacağız. Kadın girişimciliğinin yaygınlaşmasını, kadınların hayatın her alanında temsil edilmesini ve güçlenmesini destekleyen çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullanan Bezircioğlu, şöyle devam etti:

"Biz kadınlar; özgürüz, cesuruz, çalışkanız, kararlıyız, istikrarlıyız, yaratıcıyız, özveriliyiz, çevreye duyarlıyız, donanımlıyız, güveniliriz, risk almaya hazırız, uyumluyuz, entelektüeliz, evrenseliz. Biz Cumhuriyet kadınıyız. Başta laiklik ve toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere Cumhuriyet'imizin temel değerlerine, akıl ve bilime sımsıkı sarılarak yolumuza devam edeceğiz.

Hep birlikte güzel bir geleceğe ilerleyeceğimize inanıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir Türkiye için, ekonomide, sosyal yaşamda ve siyasette kadınlarla erkekleri 'Artık Eşitleyelim!' diyoruz."

"Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılında kazandığımız tecrübeyle rotamızı geleceğe ve tüm dünyaya çevirdik"

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, 100 yıl önce milletin azmi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının cesareti ile bir cihan harbinin yıkıntıları arasında Cumhuriyet'in temellerinin atıldığını anımsatarak, ardından hiç duraksamadan iktisadi bağımsızlık mücadelesine başlandığını aktardı.

Eren, şunları kaydetti:

"Nitekim, Gazi Mustafa Kemal, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada; 'Bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla, yükselmesiyle, düşmesiyle ilgili ve ilişkili olan milletin ekonomisidir.' diyerek ekonominin milletlerin kaderini ne kadar derinden etkilediğini anlatmış, sözleriyle bugün de bize rehber olmuştur.

Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılında kazandığımız tecrübeyle rotamızı geleceğe ve tüm dünyaya çevirdik. Ulu Önder Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine ulaşma hedefini düstur edinip, sadece yapıları değil, aynı zamanda toplumlar ve nesiller arasındaki köprüleri inşa ediyoruz."

"Cumhuriyeti değerli kılan, sahip olduğu değerlerdir"

Türkiye İnsan Yönetimi Derneğinden ???????(PERYÖN) yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyeti değerli kılan, sahip olduğu değerlerdir. Bu değerler insanı odağına alır ve insanı toplumsal hayatın her alanında güçlü kılar. İşte bizler insan odaklılığı 'Her şeyin kaynağı insan zekasıdır.' diyen Atatürk'ten öğrendik. Ulu Önder'imizin bize miras bıraktığı yolda kararlılıkla yürümeye devam ederken, bu mirası yaşatma sorumluluğunu yüreklerimizde taşıyoruz.

Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını idrak ettiğimiz, tarihin bu anlamlı noktasında başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'imizin kurucularını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Geçmişe bakarak çıkardığımız derslerle geleceğe odaklanıyor, Türkiye'mizi ve Cumhuriyet'imizi gelecek 100'üncü yıllara nice başarılarla, hep birlikte taşıyacak olmanın heyecanını hissediyoruz.

Ülkemiz ve çalışma hayatı için insanın her zaman odakta olduğu, gençlerin eğitimde ve iş dünyasında kendilerini geliştirmeleri için fırsatlara eşit erişebildiği, toplumsal hayatta olduğu gibi istihdamda da kadın-erkek eşitliğini sağlamış olduğumuz bir yeni yüzyıl hedefiyle geleceğe göğsümüzde büyük bir coşkuyla yürüyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!"