STK'lar Nazilli Belediye Başkanı Adaylarına Seslendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaklaşan yerel seçimler öncesi kolları sıvayan STK'lar ortak basın bildirisi ile ilçeyi yönetmeye talip olan belediye başkanı adaylarına seslendi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan öncülüğünde uzun yıllardır her platformda dile getirilen Nazilli ve çevresinin sorunları bu kez ilçeyi yönetmeye aday olanlar için dile getirildi. Nazilli Ticaret Odası Toplantı Salonunda ilçede görev yapan basın mensupları aracılığıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Nazilli Belediye Başkanlığı için aday olanlara seslenen STK Temsilcileri, ilk etapta 42 maddeden oluşan ilçe sorunlarının çözümü için söz istedi.

Nazilli Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğunda olan konuların görüşüldüğü toplantıda, başkanlar kendi meslek gruplarıyla ilgili sorunları ayrıntılı olarak dile getirdiler. NTO Meslek Komiteleri tarafından daha önce tespit edilen sorunların da irdelendiği toplantıda Nazilli'de yapılması gereken proje ve faaliyetler ile belediye başkanlığından istenen hizmetler konusunda fikir birliğine varıldı. Sorunların tek tek ele alındığı toplantıda çalışmalara son halinin verilmesi için önümüzdeki günlerde toplantının tekrarlanmasına karar verildi.

"Nazilli için hizmet üretilmeli"

STK'lar adına ortak bildiriyi okuyan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, uzun yıllardır mücadelesin verdikleri ilçenin sorunlarının çözümü konusunda Nazilli'yi yönetmeye talip olan adaylardan 'söz' istediklerini belirtti. Başkan Arslan: "Yaklaşan yerel seçimler öncesi Belediye Başkanlığına talip olan adaylarımıza yol göstermek, şehri ve üyelerimizi ilgilendiren konuları tespit ederek önümüzdeki dönem yapılmasını beklediğimiz proje ve faaliyetlere dikkat çekmek amacıyla bir araya geldik. Meslek Kuruluşları olarak ortak amacımız Nazilli'nin; altyapı ve üstyapı eksikliklerinin olmadığı, talepleri karşılayabilen modern ticaret alanlarının olduğu, yaşanabilir, planlı bir şekilde büyüyen ve genişleyen bir şehir olmasıdır. Nazilli maalesef hiç hak etmediği halde gittikçe sıkışan ve sorunlar yumağı olan bir kent haline gelmiştir. Nazilli'nin gereksinimlerini, ihtiyaçlarını bilen, sorunları doğru bir şekilde saptayıp bunları nasıl yapacağını konunun maliyet yönüyle birlikte ifade edebilen hizmet adamlarına ihtiyacımız var. Nazilli'nin çözülmesi gereken acil sorunları bulunmaktadır. Adayların bu sorunların farkında olarak somut, ayağı yere basan çözüme yönelik proje ve çalışmalarını açıklamalarını bekliyoruz. Bizler Meslek Odaları olarak siyaset üstü kurumlarız. Tüm siyasi oluşumlara ve adaylara eşit mesafedeyiz. Bu nedenle sorunlar dosyasının herhangi bir kişi veya partiye özel olmadığını, Nazilli Belediye Başkanı olmak isteyen her adayı ilgilendirdiğini özellikle belirtmek istiyoruz. Bu konular başarılı olmak isteyen her belediye başkanının kılavuzu niteliğindedir. Sorunların tespit edilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - AYDIN