STK'lar Atatürk'ü Anma Günü için mesaj yayımladı

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesajında esnaf ve sanatkar camiası olarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerine ilelebet sahip çıkacaklarını bildirdi.

Palandöken, Atatürk'ün, yaşamının her anında Türk milletine örnek olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Çağdaş uygarlık düzeyine yükselme yolumuzu açan, bizlere millet olma şuurunu aşılayan, askeri, idari ve diplomasi alanındaki başarıları, ileri görüşlülüğü ve fikirleriyle yaşadığı yüzyıla damga vurmuş, daima ileri gitmeyi ilke edinmiş, ömrünü vatanına adamış bir liderdir. Böyle büyük bir liderin inkılaplarına sahip çıkmak, hepimizin vatandaşlık görevidir."

"Ulu Önder'e sahip olduğu için en şanslı millet, Türk milletidir"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 85. ölüm yıl dönümünde rahmetle andığını belirtti.

Apaydın, büyük şahsiyetlerin yas tutularak değil fikirleri, eserleri ve fedakar gayretleriyle anıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aziz Türk milleti, adını tarihe altın harflerle yazdıran ve tüm dünyanın kıskandığı bir lidere sahip olmaktan onur duymaktadır. Dünya tarihinde yetişen tüm devlet adamları yalnızca yaşadıkları dönem ile tanınır ve anılırlar ancak tek bir devlet adamı vardır ki adı yaşadığı yüzyılı aşmış ve dünya tarihine altın harflerle yazılmıştır. Zekası, komutası, bilgisi ve karakteri ile her daim takdir edilmeyi başaran Ulu Önder'e sahip olduğu için en şanslı millet, Türk milletidir. Onun ilke ve inkılapları ışığında, 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür olarak yaşayacaktır."

OSTİM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla OSTİM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneğinden (OSİAD) yapılan açıklamaya göre, bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri, sanayici, iş insanları ve vatandaşların katıldığı törende Atatürk'ün vefat saati 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, konuşmasında, vefatının 85. yılında Atatürk'ü büyük hasret ve özlemle andıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Onu anlatmak değil anlamak ve yaşamak gerekir. O, sadece bir komutan, bir devlet başkanı değil dünyanın da dehasını kabul ettiği bir liderdir. Cumhuriyet, 100 yıldır ayaktaysa, bugün onun peşinden gidenler Anıtkabir'i tıklım tıklım dolduruyorsa Cumhuriyet'in demokratik, laik, çağdaş, bağımsızlıkçı karakterinden dolayıdır."???????