- Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Wickremesinghe yemin etti

COLOMBO - Sri Lanka parlamentosunda yapılan oylamada devlet başkanı seçilen Ranil Wickremesinghe, yemin ederek göreve başladı.

Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka'da dün yapılan oylamada ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Ranil Wickremesinghe için parlamentoda tören düzenlendi. 73 yaşındaki Wickremesinghe, Başyargıç Jayantha Jayasuriya huzurunda yemin ederek görevine başladı. Wickremesinghe, protestolar üzerine ülkeden kaçan ve istifa eden eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın görev süresinin sona ereceği Kasım 2024'e kadar ülkeyi yönetecek.

Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını isteyen binlerce gösterici, 13 Temmuz'da resmi başkanlık konutunu basmıştı. Olayların ardından aynı gün Maldivler'e, sonra da Singapur'a kaçan Rajapaksa, 14 Temmuz'da e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu. Rajapaksa'nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamento tarafından 30 gün boyunca geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti. Ancak Wickremesinghe'nin göreve getirilmesinin ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Göstericiler yeniden sokaklara dökülerek, Wickremesinghe'nin istifa etmesini istemişti. Dün parlamentoda yapılan oylamada Wickeremesinghe, iktidar partisi Sri Lanka Halk Cephesi milletvekillerinin çoğunluğunun desteğiyle rakibi Dullas Alahapperuma'yı 82'ye karşı 134 oyla geride bırakarak yeni devlet başkanı seçilmişti.

Wickremesinghe, Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere devam edebilmesi için siyasi istikrarı yeniden sağlamayı hedefliyor.

En kötü ekonomik kriz dönemi yaşanıyor

1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü ülkede hükümetin yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle gıda, akaryakıt sıkıntısı ve günde 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen halk, krizden ülke yönetimini sorumlu tutuyor.

İhlas Haber Ajansı / Politika