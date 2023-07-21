Sri Lanka Meclisi İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı

Sri Lanka Meclisi, Başbakanın İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırıları kınamasının talep edildiği önergeyi oy birliğiyle kabul etti. Önerge, Filistinlilerin politik, sosyal, ekonomik ve güvenlik haklarını desteklemek amacıyla sunuldu.

Sri Lanka Meclisinde, Başbakanın İsrail'in, Filistin'e gerçekleştirdiği saldırıları kınamasının talep edildiği önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Üyesi Imthiaz Bakeer Markar tarafından sunulan ve 18 Temmuz'dan itibaren meclis üyeleri tarafından değerlendirilen önerge, meclis tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Samagi Jana Balawegaya Partisi üyesi Markar, İsrail'i Filistinlileri "vatandaşlık haklarından mahrum etmek ve onları Filistin topraklarında üçüncü sınıf köle vatandaşlar" konumuna getirmekle suçladı.

Parti lideri Sajith Premadasa, partisinin önergeyi Filistinlilerin politik, sosyal, ekonomik ve güvenlik hakları için sunduğunu ifade etti.

Filistinlilerin "canice ve acımasız saldırılara" maruz kaldığını belirten Premadasa, "Bu zor zamanlarda Filistinlilerin yanında olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Mahinda Rajapaksa, İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na yaptığı hava saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu ifade ederken, Sri Lanka'nın Filistinlilerin sesi olması gerektiğini dile getirdi.

Jathika Jana Balawegaya Partisinin üyesi Vijitha Herath, Başbakan Ranil Wickremesinghe'i İsrail'in davranışlarını ve saldırılarını kınayan bir resmi açıklama yapmaya çağırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 20 Temmuz'da Yusuf Makamı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli genç hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi günü, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na askeri operasyon düzenlemiş, 48 saat süren kuşatmada, havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinliyi öldürmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinliyi yaralamıştı.