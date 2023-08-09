Sri Lanka Devlet Başkanı Tamil Azınlığın Taleplerini Karşılamak İçin Yerel Yönetimleri Güçlendirecek

Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, etnik Tamil azınlık grubunun taleplerinin karşılanabilmesi için yerel yönetimlerin güçlendirileceğini bildirdi. Ülkede 1987'den beri yürürlükte olan ancak Tamil isyancılarıyla yaşanan gerilimlerden dolayı fiili olarak tam potansiyelle işleyemeyen bölgesel meclislerin güçlendirilmesi planlanıyor. Wickremesinghe, parlamentodaki konuşmasında, merkezi hükümetin bölgesel yönetimlere müdahalesini engellemek amacıyla adımlar atacağını kaydetti. Wickremesinghe, Tamil azınlık grubunun özerk yönetim talebini karşılamak için merkezi hükümetin bölgesel hükümetlerle güç paylaşımı yapacağı mesajını verdi. Federalizm benzeri bir sistem talebinde bulunan Tamil meclis üyeleri ise söz konusu sistemin isteklerini karşılamadığını dile getirdi. Tamil azınlık, ülkenin 22 milyonluk nüfusunun yüzde 11'ini oluşturuyor.

Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, etnik Tamil azınlık grubunun taleplerinin karşılanabilmesi için yerel yönetimlerin güçlendirileceğini bildirdi.

Ülkede 1987'den beri yürürlükte olan ancak Tamil isyancılarıyla yaşanan gerilimlerden dolayı fiili olarak tam potansiyelle işleyemeyen bölgesel meclislerin güçlendirilmesi planlanıyor.

Wickremesinghe, parlamentodaki konuşmasında, merkezi hükümetin bölgesel yönetimlere müdahalesini engellemek amacıyla adımlar atacağını kaydetti.

Wickremesinghe, Tamil azınlık grubunun özerk yönetim talebini karşılamak için merkezi hükümetin bölgesel hükümetlerle güç paylaşımı yapacağı mesajını verdi.

Federalizm benzeri bir sistem talebinde bulunan Tamil meclis üyeleri ise söz konusu sistemin isteklerini karşılamadığını dile getirdi.

Tamil azınlık, ülkenin 22 milyonluk nüfusunun yüzde 11'ini oluşturuyor.

Sri Lanka'daki iç savaş

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı.

Hindistan, iki taraf arasındaki anlaşmazlığa 1987'de müdahalede bulunup, sorunun bölgesel meclis sistemleriyle çözülmesinde karar kılmıştı.

Bazı Tamil gruplarının kabul ettiği anlaşmayı, en büyük grup olan Tamil Kaplanları reddederek savaşmaya devam etmişti.

Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü sanılan iç savaşta iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir uluslararası toplumun savaş suçu iddialarıyla ilgili bağımsız soruşturma yapılması çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.