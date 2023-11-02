Sputnik Emekçilerinin İşten Çıkarılması TBMM'de Gündemde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2024 yılı bütçe görüşmelerinde TGS'ye üye olduları için işten çıkarılan Sputnik emekçilerinin mağduriyeti muhalefet milletvekilleri tarafından Bakan Vedat Işıkhan'a soruldu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, "Bizim ülkemizde Sputnik kıyım yaptı, siz bakanlık olarak bi şey yapmadınız. Siz bir Rus firmasının yapmış olduğu kıyıma sessiz kalıyorsunuz. Acaba Cumhurbaşkanını Putin ile olan kardeşliğinden dolayı mı Sputnik'e bir ayrımcılık var" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024 bütçe teklifi görüşülüyor. Sputnik Türkiye ofisinde TGS'ye üye oldukları için işten atılan gazetecilerin sorunu gündeme geldi. Muhalefet milletvekilleri sorunun çözümü için Bakan Vedat Işıkhan'a çağrı yaptı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Yurt dışı kaynaklı bir firma biliyorsunuz. Bu firmanın Anayasa'nın 51'inci maddesinine de aykırı hareket ettiğini, Anayasamızın bu kurallarını saymadığını, yetkililerin kendi ağızlarından duyuyoruz. Hem sendikal haklara aykırı, hem ILO'nun belirli maddelerindeki sözleşmelere, hem Anayasamıza aykırı bir durum. Bu durumun süratle düzeltilmesi gerekiyor. İşsiz kalan gazetecilerin tekrar işlerine dönmesi gerekiyor. Bunu da buradan özellikle ifade ediyorum" dedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise Bakan Vedat Işıkhan'ın grevle ilgili soru önergesine yanıt vermediğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Tam 78'inci gününde, Grup Bas¸kanımız aslında biraz söz etti, Sputnik çalıs¸anlarının greviyle ilgili. Soru sordum, üzerinden bes¸ hafta geçti, oysa on bes¸ gün içinde cevap vermeniz gerekiyordu. Birincisi, cevap vermemis¸ olmakla Anayasa'ya aykırı davranmıs¸ olmuyor musunuz? S¸imdi, size, Sputnikle ilgili orada çalıs¸anların sorularını aslında aktarmak istiyorum biraz. Soru s¸u: Grev kararı alındıktan sonra özellikle is¸ten çıkarılan is¸çiler var, personel var ve onların yerine 'I·htiyaç yoktur' denilerek aslında bas¸ka kis¸ilerin alınmıs¸ olması da bir hak ihlali degˆil midir? Bu konuda sizin herhangi bir yaptırımınız olmadı, bundan sonra yapmayı düs¸ünüyor musunuz? Özellikle bu is¸çilerin iadesiyle ilgili herhangi bir giris¸imde bulunmadınız, bununla ilgili bir s¸ey yapmanız gerekiyor.

Anayasalarda, tabii, emegˆi önceleyen, çalıs¸anları koruyan düzenlemeler olmasına ragˆmen 'Toplu is¸ görüs¸meleri sırasında uyus¸mazlık durumlarında is¸verenlerin is¸ten çıkarma yoluna gitmelerini önleyecek herhangi bir düzenlemeniz var mı, bunun için bir çalıs¸mayı yapmayı düs¸ünüyor musunuz?' sorusunu da size yöneltmek istiyorum."

"CUMHURBAŞKANININ PUTİN İLE OLAN KARDEŞLİĞİNDEN DOLAYI MI?"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, "Bizim ülkemizde Sputnik kıyım yaptı, siz bakanlık olarak bi şey yapmadınız. Siz bir Rus firmasının yapmış olduğu kıyama sessiz kalıyorsunuz. Acaba Cumhurbaşkanını Putin ile olan kardeşliğinden dolayı mı Sputnik'e bir ayrımcılık var" diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise "Sputnik'teki grev örnek bir durumdur. Burada sendikal özgürlük ve Anayasal güvence altında olan 24 tane gazeteci sendika üyesi olduğu için işten atıldı. Her konuda aracılık eden sisteminiz neden işten atılanlar için, ilgili basın kuruluşunu uyarıp, atılanların geri alınmasının bir Anayasa hakkı olduğunu, teyit etmemekte. Onların bu mağduriyetini neden gidermemektedir" diye vurguladı.

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, işçilerin yüzde 85'nin ve iş cinayetlerinde ölen yüzde 96'sının da sendikasız olduğunu söyledi. Gergerlioğlu, "Sputnik teki çalışa arkadaşlarımız 78 gündür grevdeler müdahil olmanız gerekiyor" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Grev kararı asılır asılmaz işveren greve çıkan tüm çalışanların iş akdine son verdi. Yasal olarak hakkı olmamasına rağmen bunu yaptı. Onlarca gazeteci makul bir zam ve makul bir özlük hakkı isterken kendisini kapının önünde buldu. Yine işveren grev kararı alınmışken yasaya aykırı şekilde gazeteci istihdam etmeye devam etti" diye konuştu.