Spitsbergen Anlaşması, Meclis Başkanlığı'na sunuldu

TÜRK vatandaşlarının Spitsbergen (Svalbard) takımadaları ile kara sularında mülk edinme ve oturma hakkı elde edebilmesi ile balıkçılık yapabilmesine imkan tanıyan Spitsbergen Anlaşması, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Spitsbergen ile ilgili 9 Şubat 1920'de Paris'te imzalanan antlaşmaya dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Tezkerede Norveç, ABD, Danimarka, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, Büyük Britanya, İrlanda ile İngiliz Denizaşırı Dominyonları ve İsveç arasında Spitsbergen takımadalarına ilişkin bazı düzenlemeler getiren antlaşmanın, 9 Şubat 1920'de Paris'te imzalandığı hatırlatıldı. Türkiye'nin, anlaşmaya katılması ile Türk vatandaşlarının, Kuzey Kutup Noktası'na yalnızca 1000 kilometre mesafede yer alan ve Norveç egemenliğindeki Spitsbergen takımadaları ile kara sularında mülk edinme ve oturma hakkı elde edebileceği, balıkçılık ve avlanma yapabileceği belirtildi. Tezkerede ayrıca Türk şirketlerinin denizcilik, endüstri, madencilik ve ticaret alanlarında faaliyette bulunabileceği; Türk bilim insanlarının, kurulacak Türk Bilim İstasyonu'nda bilimsel araştırma yapma ve Türk öğrencilerinin Svalbard Üniversitesi'nde eğitim alma imkanına sahip olabileceği kaydedildi.

Kanun teklifi, işleme alındıktan sonra Dışişleri Komisyonu'na havale edildi.