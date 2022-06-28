Spitsbergen Anlaşması, Meclis Başkanlığı'na sunuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spitsbergen Anlaşması, Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Politika
 - Güncelleme:
Spitsbergen Anlaşması, Meclis Başkanlığı'na sunuldu

TÜRK vatandaşlarının Spitsbergen (Svalbard) takımadaları ile kara sularında mülk edinme ve oturma hakkı elde edebilmesi ile balıkçılık yapabilmesine imkan tanıyan Spitsbergen Anlaşması, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TÜRK vatandaşlarının Spitsbergen (Svalbard) takımadaları ile kara sularında mülk edinme ve oturma hakkı elde edebilmesi ile balıkçılık yapabilmesine imkan tanıyan Spitsbergen Anlaşması, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Spitsbergen ile ilgili 9 Şubat 1920'de Paris'te imzalanan antlaşmaya dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Tezkerede Norveç, ABD, Danimarka, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, Büyük Britanya, İrlanda ile İngiliz Denizaşırı Dominyonları ve İsveç arasında Spitsbergen takımadalarına ilişkin bazı düzenlemeler getiren antlaşmanın, 9 Şubat 1920'de Paris'te imzalandığı hatırlatıldı. Türkiye'nin, anlaşmaya katılması ile Türk vatandaşlarının, Kuzey Kutup Noktası'na yalnızca 1000 kilometre mesafede yer alan ve Norveç egemenliğindeki Spitsbergen takımadaları ile kara sularında mülk edinme ve oturma hakkı elde edebileceği, balıkçılık ve avlanma yapabileceği belirtildi. Tezkerede ayrıca Türk şirketlerinin denizcilik, endüstri, madencilik ve ticaret alanlarında faaliyette bulunabileceği; Türk bilim insanlarının, kurulacak Türk Bilim İstasyonu'nda bilimsel araştırma yapma ve Türk öğrencilerinin Svalbard Üniversitesi'nde eğitim alma imkanına sahip olabileceği kaydedildi.

Meclis Başkanlığı'na sunulan tezkerede; Antarktika gerekse Arktik'e yönelik başarılı bilim seferleri düzenleyen ve Antarktika'da Horseshoe Adası'nda geçici bilim üssü kuran Türkiye Cumhuriyeti'nin, söz konusu anlaşmaya katılarak Kuzey Kutup Bölgesi'ne yönelik ilgisini tüm dünya nezdinde daha da somutlaştırmış olacağına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Spitsbergen Anlaşması'na katılmasını uygun bulan '9 Şubat 1920'de Paris'te İmzalanan Antlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi', TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Kanun teklifi, işleme alındıktan sonra Dışişleri Komisyonu'na havale edildi.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Balıkçılık Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title