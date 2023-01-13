Sözcüsü Çelik: "İyi Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz" Politika Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç'te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında, İyi Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsveç'te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında, İyi Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz" dedi. Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında, İyi Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan saldırı karşısında siyasi partilerin teröre karşı güçlü dayanışma göstermesi tüm dünyaya verilen bir mesajdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Türkiye Cumhuriyeti İYİ Parti İsveç Politika Haberler

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