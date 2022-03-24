Sözcü Kalın: Türkiye, savaşın sona ermesi için yoğun girişimlerine devam ediyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna- Rusya savaşının sona ermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun girişimlerine devam ettiğini açıkladı.

Sözcü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, kritik bir dönemde yoğun bir gündemle başladı. Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun girişimlerine devam ediyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Politika