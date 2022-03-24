Sözcü Kalın: Türkiye, savaşın sona ermesi için yoğun girişimlerine devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sözcü Kalın: Türkiye, savaşın sona ermesi için yoğun girişimlerine devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Sözcü Kalın: Türkiye, savaşın sona ermesi için yoğun girişimlerine devam ediyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun girişimlerine devam ettiğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna- Rusya savaşının sona ermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun girişimlerine devam ettiğini açıkladı.

Sözcü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, kritik bir dönemde yoğun bir gündemle başladı. Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun girişimlerine devam ediyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

İbrahim Kalın, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title