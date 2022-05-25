Sözcü Kalın: Türkiye'nin kaygıları karşılanmadığı taktirde sürecin ilerleyemeyeceğini söyledik - Haberler

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvim çerçevesinde karşılanmadığı taktirde sürecin ilerleyemeyeceğine dair mesajımızı net şekilde ifade ettik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yaptı. Kalın özellikle Ukrayna Savaşı sonrası ortaya çıkan yeni güvenlik ortamını ve NATO'ya üye olma başvurularını, Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenlik kaygıları ve beklentilerinin etraflı bir şekilde ele alındığını kaydetti. Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetlerine verilen mesajları şu şekilde aktardı:

Sözcü Kalın, heyetin Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını söylediklerini kaydederek, "Bundan sonra ne tür somut adım atacaklarını göreceğiz. Biz görüntüleriyle, belgeleriyle YPG'nin PKK'dan farklı bir terör örgütü olmadığını ifade ettik. ABD, böyle bir adım atıyor diye Avrupalıların da böyle adım atmalarının doğru olmadığını söyledik" dedi.