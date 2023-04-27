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Sözcü Kalın'dan 'e-Muhtıra' açıklaması (3)

Sözcü Kalın'dan 'e-Muhtıra' açıklaması (3)

Politika Haberleri

ŞENTOP'TAN E-MUHTIRA PAYLAŞIMITBMM Başkanı Mustafa Şentop, '27 Nisan e-Muhtırası'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

ŞENTOP'TAN E-MUHTIRA PAYLAŞIMI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '27 Nisan e-Muhtırası'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Şentop, paylaşımında, "Tarihinde birçok kez darbelere ve darbe teşebbüslerine maruz kalan demokrasimizin utanç günlerinden: 27 Nisan 2007. Milletimizin iradesini hedef alan, 'e-Muhtıra' olarak anılacak bu karanlık teşebbüs, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkeli duruşu ile o gün hak ettiği cevabı aldı. Demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan tüm teşebbüsler daima milletle kenetlenmiş sarsılmaz iradeyi karşısında bulacaktır. Bu karanlık sayfalar bir daha açılmamak üzere kapanmıştır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Politika

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