Sözcü Kalın'dan 'e-Muhtıra' açıklaması (3)

ŞENTOP'TAN E-MUHTIRA PAYLAŞIMI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '27 Nisan e-Muhtırası'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Şentop, paylaşımında, "Tarihinde birçok kez darbelere ve darbe teşebbüslerine maruz kalan demokrasimizin utanç günlerinden: 27 Nisan 2007. Milletimizin iradesini hedef alan, 'e-Muhtıra' olarak anılacak bu karanlık teşebbüs, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkeli duruşu ile o gün hak ettiği cevabı aldı. Demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan tüm teşebbüsler daima milletle kenetlenmiş sarsılmaz iradeyi karşısında bulacaktır. Bu karanlık sayfalar bir daha açılmamak üzere kapanmıştır" ifadelerini kullandı.