Sözcü Kalın'dan 'e-Muhtıra' açıklaması (2)

AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN 'E-MUHTIRA' PAYLAŞIMI

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan 'e-Muhtıra'sının yıl dönümünde Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "27 Nisan muhtıra teşebbüsü, millet iradesine müdahale ahlaksızlığının örneklerinden biriydi. Cumhurbaşkanımızın o zaman Başbakan olarak kararlı duruşuyla muhtıra olması beklenen girişim kağıt parçasına döndü. Milli egemenliğe dönük en büyük saldırıların başında darbe ve muhtıralar gelir. Türkiye'yi en büyük sıkıntılara bunlar sürüklemiştir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu hükümet bir muhtıraya direnmiştir. Böylece muhtıra yoluyla milli iradeyi gaspetme dönemine son verilmiştir. Bugün siyaset kurumu içinden daha sinsi vesayet biçimleri hazırlandığını görüyoruz. Çeşitli eylem planlarının içine saklanmış vesayeti görecek kadar tecrübemiz var. Tüm bunlara da inşallah 14 Mayıs günü gereken cevabı vereceğiz" ifadelerini kullandı.