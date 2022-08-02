Sözcü Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jason Crow ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'in de katıldığı görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, savunma sanayi alanındaki iş birliği ve NATO bağlamındaki stratejik ilişkiler ele alındı, küresel ve bölgesel gündem değerlendirildi. Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl sevkiyatı anlaşması, Suriye, Afganistan, mülteciler meselesi, Ermenistan ile normalleşme süreci, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreçleri, Ege ve Doğu Akdeniz konuları görüşüldü.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz dahil tüm bölgede barış ve istikrarı esas alan yaklaşım sergilemeye devam edeceğine değinen Sözcü Kalın, ulusal çıkarlar ve meşru hakları koruma noktasında Türkiye'nin kararlı duruşundan taviz vermeyeceğini aktardı. Kalın, Ermenistan ile normalleşme sürecinin, bölgenin barış, istikrar ve refahına katkı sağlayacağını; bu çabaların uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerektiğini aktardı. Kalın ayrıca terörle mücadele konusunda Türkiye'nin ulusal güvenliğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehdit eden PYD/YPG/PKK ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapmaksızın kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.