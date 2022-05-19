Sözcü Çelik: &quot;Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce 'Bu benim... - Haberler

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Sözcü Çelik: "Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce 'Bu benim...

İhlas Haber Ajansı - Politika
Sözcü Çelik: 'Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce 'Bu benim...

Sözcü Çelik: "Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce 'Bu benim projemdi.

Sözcü Çelik: "Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce 'Bu benim projemdi. Telefonlarımı dinleyerek fikri çalmışlar' diyordu. Şimdi seferberlik halinde buna karşı çıkıyor. Böylesine çelişkili, böylesine çevre bilincinden kopuk, böylesine tutarsız bir yaklaşım olabilir mi?" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

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