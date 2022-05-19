Sözcü Çelik: "Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç'in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye'yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz." - ANKARA

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