Sözcü Çelik: "Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç'in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye'yi tehdit eden bu davranışlara devam...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Sözcü Çelik: "Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç'in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye'yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz."
Sözcü Çelik: "Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç'in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye'yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika