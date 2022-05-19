Sözcü Çelik: &quot;Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç'in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye'yi tehdit eden bu davranışlara devam... - Haberler

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Sözcü Çelik: "Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç'in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye'yi tehdit eden bu davranışlara devam...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Sözcü Çelik: 'Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç'in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye'yi tehdit eden bu davranışlara devam...

Sözcü Çelik: "Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç'in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye'yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz."

Sözcü Çelik: "Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç'in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye'yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Togo Cumhuriyeti, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Politika, Haberler

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