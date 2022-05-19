Sözcü Çelik: &quot;AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. - Haberler

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Sözcü Çelik: "AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Sözcü Çelik: 'AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz.

Sözcü Çelik: "AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz.

Sözcü Çelik: "AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. Herhangi bir şekilde vatandaşımızın enflasyon karşısında ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Bu takvim için bir şey söylemek henüz erken. Çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen tüm talepler sıkı bir takiple değerlendiriliyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Enflasyon, AK Parti, Sözcü, Politika, Haberler

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