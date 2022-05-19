Sözcü Çelik: &quot;(ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'yi ikna ederiz' ifadesi) Mesela Türkiye'nin ikna edilmesi değildir. - Haberler

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Sözcü Çelik: "(ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'yi ikna ederiz' ifadesi) Mesela Türkiye'nin ikna edilmesi değildir.

İhlas Haber Ajansı - Politika
Sözcü Çelik: '(ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'yi ikna ederiz' ifadesi) Mesela Türkiye'nin ikna edilmesi değildir.

Sözcü Çelik: "(ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'yi ikna ederiz' ifadesi) Mesela Türkiye'nin ikna edilmesi değildir.

Sözcü Çelik: "(ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'yi ikna ederiz' ifadesi) Mesela Türkiye'nin ikna edilmesi değildir. Herhangi bir devlet başkanı Türkiye'nin ikna edilmesinden bahsediyorsa mesela Türkiye'nin ikna edilmesi gibisinden bir denklem içine alınamaz. Mesele yeni üye olmak isteyenlerin terör örgütlerine verdiği desteğin kesilmesi için o ülkelerin ikna edilmesidir." - ANKARA

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