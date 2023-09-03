Sosyolog Palabıyık: "Diyarbakır Anneleri kitabımız Avrupa üniversitelerinde okutulacak"

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, ' Diyarbakır Anneleri' kitabının Avrupa üniversitelerde de okunacağını söyledi.

Uluslararası Diyarbakır Anneleri Kongre Koordinatörü Sosyolog Adem Palabıyık, kongre sonrası katılımcılar tarafından sunulan makalelerin kendi editörlüğünde uluslararası yayınevinden İçişleri Bakanlığı desteğiyle yayımlanacağını ve Avrupa ülkelerine, üniversitelerine, konsolosluklara gönderileceğini belirterek, "Diyarbakır Anneleri artık tüm dünyada, hatta Arap ülkelerinde dahi öğrenilecek. Medya platformu olarak İçişleri Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız himayelerinde gerçekleştirdiğimiz ilk Uluslararası Diyarbakır Anneleri Kongremizin bildiri kitabı tamamlandı ve basım aşamasına geldi. Toplam 10 makalenin yer aldığı çalışmamız, inşallah Almanca, Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanacak. Ayrıca Kürtçe de basımı bir süre sonra yapılanacak inşallah. Öncelikli hedefimiz özellikle Avrupa ülkelerinin teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi çok net olarak anlamasıdır. Çünkü Avrupa'daki birçok ülke hala Pkk'yı terör örgütü olarak görmemekte veya eylemlerine göz yummaktadır. Anneler, sivil direnişleri ile bütün dünyaya Pkk'nın bir terör örgütü olduğunu ispatladı, kendi çocuklarının bu terör örgütü tarafından kaçırıldığını anlattı ve hala da anlatmaya devam ediyor. Evlat nöbetinin 5. yılına rağmen Avrupa ülkelerinin duyarsızlığı kabul edilir gibi değil. Biz de bunu değiştirmek ve Pkk'nın kirli yüzünü anlatmak için Uluslararası katılımcılarla birlikte hazırladığımız kitabımızı yayınlayarak tüm dünyaya anne ve babaların neler yaşadığını iletmede aracı olacağız. Özellikle kitabımızı Avrupa'daki üniversite hocalarına ve sosyal bilimcilere ileteceğiz. Avrupa'daki gençler de PKK terör örgütünün katliamlarını ve şiddetini bilmek zorunda. Onlar PKK'nın nasıl bir terör örgütü olduğunu bilmiyorlar. Görevimiz çok ulvi ve zor ama terör mağduru biri olarak bu meseleyi dava edindim ve Allah'ın izni ile tüm dünya bu kötülüğü öğrenecek" dedi.

"Kitabımız sadece Avrupa değil Arap ülkeleri üniversitelerinde de okutulacak"

Kongre kitabı ile birlikte sadece Avrupa ülkelerinin değil Arap ülkelerinin de terörün şiddetini öğreneceğini ifade eden Palabıyık, sözlerine şöyle devam etti:

"PKK sadece Avrupa için değil tüm dünya için de büyük bir tehlike. Şimdilerde YPG terör örgütü ile işbirliği yaparak özellikle Arap halkını rahatsız ediyor. PKK'nın, Suriye'de Arap aşiretlere karşı başlattığı terör savaşı bizler için de oldukça mühim. PKK çocuk kaçırdığı gibi YPG de çocuk kaçırıyor ve bunu özellikle Arap toplumu içerisinden yapıyor. Temel gaye ise demografiyi değiştirmek. Orada da Kamışlı anneleri var ve direniş sergiliyorlar. Bu sebepten tüm Arap ülkelerine PKK/YPG/PYD'nin terör örgütü olduğunu anlatmamız gerekiyor. Arap ülkelerindeki üniversitelerde de ders kitabı olarak okutulabilir. Özellikle de toplumsal hareketler veya terör sosyolojisi derslerinde özel ihtisas alanları dahi olabilir. Bütün çabamız, Evlat nöbeti ailelerinin kutlu ve onurlu direnişini dünyaya hem toplumsal hem de akademik anlamda duyurmak olacak. Tüm bu süreç için ise özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımızı sunuyorum. İçişleri Bakanlığımıza ve İletişim Başkanlığımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz, tüm süreçte her açıdan bizi desteklediler. Yine Kongre başkanımız 27. dönem Nevşehir AK Parti Milletvekilimiz Mustafa Açıkgöz ve Medya Platformu Başkanımız Mustafa Çınar'a, eğitimci-yazar Metin Sakınç'a ve tüm katılımcılara minnetlerimizi sunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Ama şu bilinmelidir ki, annelerimizin dirayetli duruşu ve Cumhurbaşkanımızın desteği olmasaydı bu süreci aşamazdık. Rabbim, rızası için devletimize ve ümmete daha da başarılı işler yapmamızı nasip eylesin." - BİTLİS