Sosyolog Adem Palabıyık: "HDP ve bileşenleri, çiftçiyi ve köylüyü ekinlerini yakmakla tehdit ediyor" - Haberler

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, bölgede ekinlere zarar vermek isteyenler olduğunu belirterek, "Bölge illerinden ekinlerini eken köylü vatandaşları, HDP ve bileşenleri ekinlere zarar vermekle ve yakmakla tehdit ediyor" dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, İHA'ya yaptığı açıklamada, bölge halkının bütün gücüyle ekim yaptığını ve ekimlere devam etmek istediğini fakat bazı tehditlerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Palabıyık, "Dünyada ciddi anlamda bir gıda sorunu yaşanıyor. Bunun asıl sebebinin Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin olduğu açık ama bir taraftan da ekim sürecini sabote etmek isteyen yapılar da peyda olmaktadır. Özellikle Cumhurbaşkanımızın çiftçilere ve köylü vatandaşlarımıza yönelik destek çağrıları birilerini ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Devletin verdiği destekler ile birlikte tarlalarını eken çiftçiler ve köylüler, özellikle HDP ve bileşenlerinin tehditleri ile karşı karşıya kalıyor. Açık biçimde 'ekmeyin' diyerek tehditlerini dile getiren terör öğeleri, mahsullerin yakılmasına varacak kadar ileri gidebiliyorlar. Ülkemiz, dünya genelinde meydana gelmesi muhtemel olan gıda sorununda ambar görevi göreceği için terör odakları bunun önüne geçmeye çalışmaktadır. Bana kalırsa bu süreçte terör bileşenleri özellikle ABD ve AB ülkeleri ile yakın temas içinde hareket ediyorlar. Ukrayna'daki tahılın ülkemiz üzerinden dünyaya iletilmesinin de önüne geçme sebepleri arasında aynı kötü niyetler yatıyor. Bu sebepten bölge halkı da elinden geldiğince ekim yapıyor fakat ekinlerinin korunmasını istiyorlar. HDP ile yakınlık kurmayan kırsal bölgeler, HDP'nin 'ekinleri yakarız' tehdidi ile karşı karşıya kalıyorlar " dedi.

"Devletimiz 'Tarım Koruma Kuvveti' kurmalı" diyen Sosyolog Palabıyık, "Devletimiz her türlü soruna karşı çözüm üretebilecek güce sahiptir. Bu sebepten gıda sorununa dair ortaya koyduğu desteklerin sonuçlarının alınmasına yönelik adımlar da atacaktır. Özellikle terör bileşenlerinin tehditlerine karşı kolluk kuvvetleri kurmalıdır. En azından Tarım Kolluk Kuvvetleri ile ekin süreci bitene kadar bölgede güvenliği sağlaması kazanç getirecektir. Çünkü çiftçi ve köylü vatandaşlarımızın, bu tür bileşenler ile baş edebilme imkanı mevcut değildir. Koruyucu köyleri kendilerini muhafaza edebilir ama birçok köyün böyle bir imkanı yoktur. Bir de asıl sorun, özellikle olgunlaşmış tarlalara verilecek zararın kolay olabilmesidir. Ekin yapan aileler bu sebepten oldukça tedirgin bir süreç geçiriyor. Mevcut tedirginliği ortadan kaldırmak için devletimizin ekinlerin olgunlaşmasını beklemeden tedbirlerini alması mühimdir. Mesela sulama sistemlerinde yaşatılacak sıkıntıların ekinlere zarar vermesinden de çekinenlerin sayısı oldukça fazla. Elektrik sistemlerine sabotaj yapılasından da ciddi anlamda endişe duyuyorlar. Aileler, çocuklarını yalnız başına tarlalara gönderemiyorlar. Bu sebepten koruyucu kuvvelerin, bizzat devlet kontrolünde süreci takip etmesi bölge halkına güven verecektir" şeklinde konuştu. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Politika