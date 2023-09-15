Sosyal medyada yapılan isimsiz ve imzasız paylaşım soruşturması başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik yapılan isimsiz ve imzasız paylaşım ile ilgili soruşturma başlattı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik yapılan isimsiz ve imzasız paylaşım ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, 'Müdafaa Hareketi' isimli hesaptan 13 Eylül'de 'Türk Milletine Duyurulur' başlığıyla paylaşılan açıklamayla ilgili soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "13.09.2023 tarihinde, Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız olarak yapılan paylaşımla ilgili olarak; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 217'nci maddesi kapsamında 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen sosyal medya adresinin kullanıcıları, organizatörleri ile tüm bileşenlerinin tespiti için ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.