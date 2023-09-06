Sosyal medyada suç içerikli video paylaşan şüpheli İspanya'da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç içerikli video paylaşan ve kırmızı bülten kararı bulunan Muhammed Yakut'un İspanya'da yakalandığını açıkladı. Yakut için iade talebinde bulunulacak.

Sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı tespit edilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın, Yakut için iade talebinde bulunacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı belirlenen Muhammed Yakut'un tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılarak, kırmızı bülten talebinde bulunulmuştu. Yakut hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, ayrıca savcılıkça şüpheli Yakut hakkında kırmızı bülten formu düzenlenerek, Adalet Bakanlığının ilgili birimine gönderilmişti.

Söz konusu talebe ilişkin İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu İnterpol Genel Sekreterliği Yakut hakkında kırmızı bülten kararını yayımlanmıştı. Öte yandan şüpheli Yakut'un yer tespitinin yapılarak Türkiye'ye iadesi amaçlı tutuklanması için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin İnterpol birimleriyle iletişime geçildiği öğrenilmişti.

Konuya ilişkin şüpheli Yakut'un İspanya'da yakalandığı ve Savcılığın Yakut için iade talep edeceği öğrenildi. - İSTANBUL