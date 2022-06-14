Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin teklif TBMM Adalet Komisyonunda TBMM Adalet Komisyonunda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor. TBMM Adalet Komisyonunda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplanan komisyonda, teklifin maddeleri görüşülüyor. Komisyonun önceki toplantısında teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, basın kartı alabileceklerin tanımlandığı birinci maddesi kabul edilmişti. AA / Ertuğrul Subaşı - Politika Politika Haberler

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