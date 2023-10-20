Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 4 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle 4 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişiler, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma altına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 4 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan Furkan U, Serkan K, Serdar S. ve Ümit Yasin P, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, hakimlik sorgusunun ardından, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan, Serkan K'nin avukatı Aykutalp Arıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkilinin gazeteci olduğunu, "Kaçaklar ve hukuk dışı göçle ilgili paylaşımlarından dolayı gözaltına alınıp tutuklandığını" söyledi.

Arıcı, müvekkilinin, "yaklaşık bir ay önce Aykırı'nın genel yayın yönetmeni Batuhan Ç. ile Muhbir'in yöneticisi Süha Ç'nin tutuklandıkları dosya kapsamında haksız şekilde tutuklandığını" savundu.