Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Müdafaa Hareketi' adlı sosyal medya hesabından yapılan 'Türk Milletine Duyurulur' başlıklı paylaşımla ilgili soruşturma başlattı ve 4 kişi gözaltına alındı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Müdafaa Hareketi' adlı sosyal medya hesabından yapılan 'Türk Milletine Duyurulur' başlıklı paylaşımla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'Müdafaa Hareketi' isimli hesaptan 13 Eylül'de 'Türk Milletine Duyurulur' başlığıyla hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik yapılan isimsiz ve imzasız paylaşım ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında söz konusu sosyal medya adresinin kullanıcıları, organizatörlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda Türk Ceza Kanununun 217'nci maddesi kapsamında 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçundan E.C.Ç., Ö.C.Y., R.K. ve E.C. gözaltına alındı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.