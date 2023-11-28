Sosyal medya fenomenlerine yurt dışı çıkış yasağı istendi

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, kimlikleri tespit edilen bazı sosyal medya fenomenleri hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi istendi.

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, kimlikleri tespit edilen bazı sosyal medya fenomenleri hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Dilan Polat'ın 2019'da "şampiyonlar ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edildi. Savcılık, sosyal medya fenomeni olan bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini talep etti.