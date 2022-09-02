Sosyal medya da tek kelime akımı, Ümit Özdağ yaptığı paylaşım ile dalga konusu oldu

Sosyal medya da tek kelime ile paylaşım yapma akımı başladı. CNN'in attığı tek kelimelik paylaşım viral olunca diğerleri de arkasından geldi. 'One Word Challenge' olarak isimlendirdi. Akım sonrası birçok isim paylaşım yaparken Ümit Özdağ'da ''Türk Milleti'' paylaşımı ile dalga konusu oldu.

Sosyal medya da her gün yeni bir akım başlıyor. Son olarak CNN tarafından dün paylaşılan 'breaking news' (son dakika haberler) viral oldu. Bu paylaşımın ardından diğer dünyaca ünlü şirketler de kendilerini anlatan tek kelimelik paylaşımlar yapmaya başladı.

''TÜRK MİLLETİ''

Türkiye'de akıma birçok ünlü isim katılırken siyasilerin paylaşımları da oldukça konuşuluyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaşımı ise sosyal medya da alay konusu oldu.

Ümit Özdağ'ın 'Türk Milleti' paylaşımına ''tek kelimelik dedik'' ''tek kelime yazacaksınız'' gibisinden tepkiler geldi.