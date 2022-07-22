Son dakika gündem: ŞENTOP: AVRUPA GÖÇMENLERE KAPILARINI KAPATTI, ÖLDÜRMEK DAHİL HER TÜRLÜ EYLEMİ YAPTI Gelen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 7'nci Bölgesel Kalkınma Toplantısı'nın ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamlarında ziyaret etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 7'nci Bölgesel Kalkınma Toplantısı'nın ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamlarında ziyaret etti. Kesimoğlu, Şentop'a 'Basında Atatürk' adlı kitap hediye etti. Şentop, daha sonra esnafı ziyaret ederek, kahvehanede vatandaşla bir araya geldi. Demirören Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler Son Dakika

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