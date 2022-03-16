Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna uluslararası hukuku ihlal ediyor. Batı görmüyor" dedi. - Haberler

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Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna uluslararası hukuku ihlal ediyor. Batı görmüyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,

Son dakika haber: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna uluslararası hukuku ihlal ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna uluslararası hukuku ihlal ediyor. Batı görmüyor" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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