Son dakika! Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de aralarında bulunduğu 29 ABD'li ile 61 Kanadalı isme yaptırım kararı... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de aralarında bulunduğu 29 ABD'li ile 61 Kanadalı isme yaptırım kararı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika! Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de aralarında bulunduğu 29 ABD'li ile 61 Kanadalı isme yaptırım kararı...

Son dakika haberlerine göre Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de aralarında bulunduğu 29 ABD'li ile 61 Kanadalı isme yaptırım kararı aldı.

Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de aralarında bulunduğu 29 ABD'li ile 61 Kanadalı isme yaptırım kararı aldı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mark Zuckerberg, Rusya, su, Politika, Haberler

title