Son dakika! Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de aralarında bulunduğu 29 ABD'li ile 61 Kanadalı isme yaptırım kararı...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberlerine göre Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de aralarında bulunduğu 29 ABD'li ile 61 Kanadalı isme yaptırım kararı aldı.
Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de aralarında bulunduğu 29 ABD'li ile 61 Kanadalı isme yaptırım kararı aldı. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı / Politika