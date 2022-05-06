Son dakika politika: Japonya'dan Rusya'ya ek yaptırım kararı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin yaklaşık 140 Rus vatandaşı ve daha fazla Rus bankasının varlıklarını dondurarak Rusya'ya uygulanan yaptırımları genişleteceğini açıkladı. Kishida askeri bağlantılı yaklaşık 70 Rus kuruluşun da ihracat yasağı listesine ekleneceğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Tokyo'dan Moskova'ya yeni yaptırım kararı geldi. Bir hafta süren Güneydoğu Asya ve Avrupa turunun bitiminde İngiltere'de açıklamalarda bulunan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin yaklaşık 140 Rus vatandaşı ve daha fazla Rus bankasının varlıklarını dondurarak Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları genişleteceğini duyurdu. Askeri bağlantılı yaklaşık 70 Rus kuruluşun da ihracat yasağı listesine ekleneceğini ifade eden Kishida, ayrıca kuantum bilgisayarlar ve diğer yüksek teknoloji ürünlerinin Rusya'ya ihracatının yasaklanacağını belirtti.

Küresel düzen vurgusu

İngiltere öncesinde gittiği Endonezya, Vietnam ve Tayland ziyaretleri dahil siyasi temaslarının verimli geçtiğini söyleyen Kishida, "G7, uluslararası toplumun Ukrayna'daki durumla başa çıkma çabalarında öncü bir rol oynadı. Küresel barış ve istikrarı korumak için G7'yi daha da güçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Muhataplarıyla dünyanın herhangi bir yerinde ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Kishida, "Hint-Pasifik bölgesinde statükonun güç kullanılarak tek taraflı olarak değiştirilmesine izin vermemeliyiz. Mevcut krizler karşısında Japonya, özgür ve açık bir Hint-Pasifik girişimini destekleyecek" diye konuştu. Kishida, Kuzey Kore meselesi ve Çin'in bölgede artan askeri varlığı dahil bölgesel konuları da muhatapları ile ele aldıklarını vurgulayarak zorlu güvenlik ortamının üstesinden gelmek için birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını söyledi. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı / Politika