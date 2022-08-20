Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde aynı yerde peş peşe meydana gelen 2 tır kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını...
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde aynı yerde peş peşe meydana gelen 2 tır kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde aynı yerde peş peşe meydana gelen 2 tır kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika