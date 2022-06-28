Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor. - Haberler

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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor. Zirve önemli bir kilometre taşı olacak. NATO'ya önümüzdeki dönemde yön verecek konsept kabul edilecek"

-"İkili görüşmelerimde PKK gündemimizde olacak. İsveç ve Finlandiya tavrımızı bir kez daha anlatacağız. PKK'nın bu ülkelerde hareket etmesine mani olunmalı. İsveç ve Finlandiya'nın olduğu 4'lü zirve gerçekleştireceğiz. NATO'ya üye olacaklarsa Türkiye'nin güvenlik endişesini gidermek zorundalar"

-"Bugün Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Ailesine ve sevenlerine şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna İsveç PKK Politika Haberler Son Dakika

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