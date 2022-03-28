Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye vesayetle, darbelerle, terör örgütleriyle toplumsal fay hatlarını tahriple, uluslararası dayatmalarla diz...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye vesayetle, darbelerle, terör örgütleriyle toplumsal fay hatlarını tahriple, uluslararası dayatmalarla diz çöktüremeyenler son olarak ekonomimizi hedef aldılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'ye vesayetle, darbelerle, terör örgütleriyle toplumsal fay hatlarını tahriple, uluslararası dayatmalarla diz çöktüremeyenler son olarak ekonomimizi hedef aldılar." - ANKARA
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