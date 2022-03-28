Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye vesayetle, darbelerle, terör örgütleriyle toplumsal fay hatlarını tahriple, uluslararası dayatmalarla diz... - Haberler

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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye vesayetle, darbelerle, terör örgütleriyle toplumsal fay hatlarını tahriple, uluslararası dayatmalarla diz...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye vesayetle, darbelerle, terör örgütleriyle toplumsal fay hatlarını tahriple, uluslararası dayatmalarla diz çöktüremeyenler son olarak ekonomimizi hedef aldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'ye vesayetle, darbelerle, terör örgütleriyle toplumsal fay hatlarını tahriple, uluslararası dayatmalarla diz çöktüremeyenler son olarak ekonomimizi hedef aldılar." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Terör, Politika, Haberler

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