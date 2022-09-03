Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice teknolojiye dayalı atılımla gurur duymamızın sebebi, savaşa olan hevesimiz değil, ülkemizi güçlü tutma mecburiyetimizdir.
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Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice teknolojiye dayalı atılımla gurur duymamızın sebebi, savaşa olan hevesimiz değil, ülkemizi güçlü tutma mecburiyetimizdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice teknolojiye dayalı atılımla gurur duymamızın sebebi, savaşa olan hevesimiz değil, ülkemizi güçlü tutma mecburiyetimizdir."
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika