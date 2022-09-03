Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice teknolojiye dayalı atılımla gurur duymamızın sebebi, savaşa olan hevesimiz değil, ülkemizi güçlü tutma mecburiyetimizdir. Politika Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice teknolojiye dayalı atılımla gurur duymamızın sebebi, savaşa olan hevesimiz değil, ülkemizi güçlü tutma mecburiyetimizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice teknolojiye dayalı atılımla gurur duymamızın sebebi, savaşa olan hevesimiz değil, ülkemizi güçlü tutma mecburiyetimizdir." Politika Kaynak: AA / Barış Gündoğan Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nice teknolojiye dayalı atılımla gurur duymamızın sebebi, savaşa olan hevesimiz değil, ülkemizi güçlü tutma mecburiyetimizdir. - Haberler

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