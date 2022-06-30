Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsveç'in teröristleri iadesi) İsveç, metne göre ele alacaktır, verecektir, vermeyecektir. - Haberler

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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsveç'in teröristleri iadesi) İsveç, metne göre ele alacaktır, verecektir, vermeyecektir.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(İsveç'in teröristleri iadesi) İsveç, metne göre ele alacaktır, verecektir, vermeyecektir.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsveç'in teröristleri iadesi) İsveç, metne göre ele alacaktır, verecektir, vermeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "( İsveç'in teröristleri iadesi) İsveç, metne göre ele alacaktır, verecektir, vermeyecektir. Görüşmelerde ne anladığımız önemli. Bununla ilgili olarak da İsveç 73 kişiyi güncelleştirecek, bize vereceğinin sözünü verdi. Verir ya da vermez. Bu metin üzerinden takibini yapacağız" dedi. - MADRİD

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İsveç Politika Haberler Son Dakika

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