Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarına ilişkin verilen mahkeme kararı hakkındaki eleştirilere sert cevap vererek, "En son bir zat ile ilgili verilen... - Haberler

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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarına ilişkin verilen mahkeme kararı hakkındaki eleştirilere sert cevap vererek, "En son bir zat ile ilgili verilen...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarına ilişkin verilen mahkeme kararı hakkındaki eleştirilere sert cevap vererek, 'En son bir zat ile ilgili verilen...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarına ilişkin verilen mahkeme kararı hakkındaki eleştirilere sert cevap vererek, "En son bir zat ile ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarına ilişkin verilen mahkeme kararı hakkındaki eleştirilere sert cevap vererek, "En son bir zat ile ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Bu adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü." dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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