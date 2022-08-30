Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin... Politika Haberleri Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir" Politika Kaynak: AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin... - Haberler

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