Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin...
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir"
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika