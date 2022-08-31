Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz artık İHA'larımızla SİHA'larımızla varız. Akıncılarımızla varız. Bütün bu silahlarımızla, dünyada bize düşman olanların...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz artık İHA'larımızla SİHA'larımızla varız. Akıncılarımızla varız. Bütün bu silahlarımızla, dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz artık İHA'larımızla SİHA'larımızla varız. Akıncılarımızla varız. Bütün bu silahlarımızla, dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika