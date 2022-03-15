Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antalya forumu Türkiye'nin artan gücünün göstergesidir"

"Antalya Diplomasi Forumu'nun en çok ses getiren bölümü Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının, bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı oturumdu."

-" Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek."

"Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek." ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ankara Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan açıklamalarında, "Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artan gücünün en önemli göstergesi Antalya'ya yapılan diplomasi forumudur. Dünyanın dört bir yanından 17 devlet başkanı katıldı." ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Erdoğan, "Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek." bilgisini de paylaştı.