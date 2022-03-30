Son dakika politika: CHP'li Bekaroğlu: "Cumhurbaşkanını seçim yasaklarının dışında tutan maddeyi gözden geçirsinler"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Genel Kurulda görüşülmeye başlanan Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Cumhurbaşkanını seçim yasaklarının dışında tutan maddeyi gözden geçirsinler." dedi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde cumhurbaşkanının devlet imkanlarını kullanacağı, seçim yasaklarından etkilenmeyeceği bir maddenin bulunduğunu, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Türkiye'de daha önce eşit şartlarda seçime gidildiğini, değiştirilmek istenen madde ile demokratik sistemin bozulacağını ileri süren Bekaroğlu, "Bu maddenin kabulü ile partili cumhurbaşkanı devletin tüm imkanlarını kullanacak ve hiçbir yasaktan etkilenmeyecek. Böyle bir şey var mı? Muhalefet bağlı. Bu aynen şu deyime denk geliyor; 'Taşlar bağlı, köpekler serbest.' Türkiye böyle bir ortamda seçime gidiyor." dedi.

Yapılan değişikliklerin büyük suç içerdiğini iddia eden Bekaroğlu, burada asıl amacın cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanmasının önünü kapatmak olduğunu öne sürdü.

Yapılmak istenen değişikliğin otoriter sistemin özelliklerini taşıdığını ileri süren Bekaroğlu, "Bunlar diktaların özellikleridir. Neredeyse 'Her halükarda Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçilir.' yazacaklar. Bu seçim kanunu teklifini geri çeksinler. En azından cumhurbaşkanını seçim yasaklarının dışında tutan maddeyi gözden geçirsinler. Hiç olmazsa son iki hafta devletin imkanlarını kullanmasın." diye konuştu.